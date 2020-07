AS – ter Stegen infortunato, in dubbio per il match col Napoli

Ancora problemi fisici per Marc-André ter Stegen. Il portiere del Barcellona in dubbio per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli.

Come riportato dai colleghi spagnoli di AS, e ribadito anche sulla radio ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, il portiere tedesco ha ancora problemi al tendine rotuleo del ginocchio destro. In forte dubbio la sua presenza contro il Napoli, c’è addirittura la possibilità di un’operazione, al termine della Champions League.