Osimhen, l’amico giornalista Oma Akatugba: “L’ufficialità può arrivare stasera! Oggi altro incontro per chiudere la trattativa”

Oma Akatubga, giornalista nigeriano e amico di Victor Osimhen, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante il programma Radio Goal, aggiornando la situazione sull’affare Osimhen-Napoli.

Oma Akatugba ha parlato di un incontro, nella giornata di oggi, tra l’entourage del giocatore e i rappresentanti di Napoli e Lille. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Sono in contatto giornaliero con Victor e ha detto a me le stesse cose che ha detto al presidente della federcalcio nigeriana. Vuole migliorare quanto fatto con il Lille e riportare il Napoli in Champions League e combattere con Milan, Lazio e anche con la Juventus per lo scudetto“.

“C’è la possibilità che l’annuncio arrivi stasera. Ieri c’è stato un incontro tra le parti ma non ha portato all’ufficialità. Ce ne sarà un altro oggi. Victor mi ha inviato una foto dall’incontro”.