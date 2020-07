Koulibaly e Allan verso la Premier, ecco quanto può incassare il Napoli dalle due cessioni

Futuro in Premier League per due dei calciatori più emblematici degli ultimi anni del Napoli. Kalidou Koulibaly e Allan sempre più vicini ad una cessione, con due club inglesi in pole per il loro acquisto. Come riportato dai colleghi di Sport Mediaset, il difensore senegalese ed il centrocampista brasiliano sono sempre più vicini ad una cessione. Il primo diretto al Manchester City, il secondo vicinissimo all’Everton di Carlo Ancelotti, ci sono le cifre. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Nonostante le parole d’amore per il Napoli, il futuro di Kalidou Koulibaly sembra essere sempre più in Premier League. Il difensore azzurro è sempre più vicino a salutare a fine stagione per far rotta verso il Manchester City, che ha fatto pervenire una prima offerta di 60 milioni di euro. Cifra lontana dai 100 chiesti da De Laurentiis, ma a 75 si può chiudere“.

“Ai titoli di coda anche Allan, ormai ai margini del progetto Gattuso. l’Everton avrebbe alzato l’offerta a 38 milioni di euro andando ad assottigliare ulteriormente la distanza con la richiesta del club azzurro, che ora sarebbe di 2 milioni. Il centrocampista brasiliano, pronto a ritrovare Ancelotti, andrebbe a guadagnare circa 4,7 milioni di euro all’anno per tre anni“.