Il presidente del Crotone a Bernardeschi: “Napoli piazza ideale per te, non pensarci troppo”

Gianni Vrenna, presidente del Crotone neopromosso in Serie A, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando a Federico Bernardeschi, consigliandogli Napoli come prossima meta. L’appello di Vrenna.

“Caro Federico, fossi in te… Napoli tutta la vita. Ti conosco da tempo, giocheresti di più e la pizza sarebbe ideale per te. Non pensarci troppo”.

Il presidente della squadra neopromossa proprio ieri sera in Serie A, ovviamente, ha risposto alla domanda dei colleghi alla radio riguardante il possibile approdo in un affare che porterebbe Arkadiusz Milik alla Juventus.