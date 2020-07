UFFICIALE – Napoli-Sassuolo, i convocati: torna Younes, assente Mario Rui

Il Napoli, tramite il sito ufficiale, rende noti i convocati di Rino Gattuso in vista del match di stasera al San Paolo alle ore 21:45, contro il Sassuolo di De Zerbi.

Soltanto due gli assenti, Llorente e Mario Rui, ritorna Amin Younes. Ecco quanto si legge sul sito ufficiale del Napoli.

“Napoli-Sassuolo al San Paolo alle ore 21.45 per la 36esima giornata di Serie A.

Dirige il match l’arbitro Aureliano di Bologna.

Non saranno del match Llorente e Mario Rui. Quest’ultimo tenuto a riposo in vista dei molteplici impegni”.

I convocati: Ospina. Meret, Karnezis, Di Lorenzo, Manolas, Malcuit, Luperto, Ghoulam, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Allan, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano.