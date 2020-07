Parma, il d.s. Faggiano: “Non c’entra nulla la salvezza con i riscatti di Sepe, Grassi e Inglese. Su Gervinho al Benevento…”

Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della gara dell’ultimo turno di campionato e commentando anche alcune notizie di calciomercato. Ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli non l’ho visto male, ha avuto un buon possesso palla. Il Napoli ha finalizzato poco, ma noi dovevamo portare a casa la salvezza.

I riscatti di Sepe, Grassi e Inglese? Era già scattato il riscatto. I nostri rapporti col Napoli sono ottimi, ma la squadra azzurra non è venuta a Parma a perdere. Abbiamo fatto una partita accorta, ma non c’entra nulla la salvezza, i riscatti erano obbligatori.

Gervinho al Benevento? È un calciatore del Parma e vorremmo tenerlo fino alla scadenza del contratto, che non è nel 2021 ma nel 2022. Se il Benevento lo vuole deve venire a chiedercelo e bisognerebbe vedere se Gervinho vorrà andare.

Rigori dubbi? Andate a vedere su Kulusevski contro l’Inter, non sono andati al VAR. Per non parlare di Roma, anche il rigore contro a Verona. Bisogna parlare di questi problemi in Lega per aiutare il sistema calcio. Dobbiamo aiutare gli arbitri”.