In Belgio per giocare un’amichevole, tre persone del Nantes positivi al COVID-19: c’è anche un giocatore

Il Nantes ha comunicato venerdì che tre dei suoi membri sono risultati positivi al Covid-19. Tra loro c’è anche il giovane centrocampista offensivo Marcus Coco.

“I test effettuati prima della partita contro Anderlecht rivelano due casi positivi per Covid-19 all’interno del gruppo professionale, incluso un giocatore, Marcus Coco“, ha fatto sapere il club, mentre “I Canarini” si stavano recando in Belgio per giocare una partita amichevole.

Rafforzamento delle misure sanitarie

“Tra i positivi anche un membro dello staff amministrativo. All’interno del club verrà applicato un rafforzamento delle misure sanitarie – continua il comunicato –. Il club è quindi obbligato a viaggiare in Belgio solo con un piccolo gruppo. Viaggeranno solo persone che risultano negative ai test“.