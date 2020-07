Koulibaly: “Mi piacerebbe restare a vita al Napoli, ma non voglio illudere nessuno. Ho sentito Osimhen, gli ho detto di stare tranquillo. Su Kulusevski…”

Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibay, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Tanti i temi trattati, ecco quanto evidenziato:

Rigore di Parma? Ho chiesto all’arbitro di vedere il VAR, dopo due secondi mi ha detto che era confermato. Non so se abbia visto davvero, poi io sono un difensore ed è chiaro che dico che non ho commesso alcun fallo da rigore su Kulusevski.

Barcellona? Dobbiamo finire bene queste ultime 3 partite di campionato, ci dobbiamo preparare bene. Serve cambiare anche la mentalità. Sarebbe importante andare avanti in Champions. Non dobbiamo avere timore, dopo può succedere di tutto perché le partite sono secche.

Gattuso ci ha studiato molto bene. Sa cosa facevamo di sbagliato e ancora sa dove migliorarci. Ci ha ridato compattezza, una cosa che avevamo perso, anche con il gruppo. A volte ci manca la mentalità. Ma grazie ai suoi consigli miglioreremo anche sotto quest’aspetto. Avevamo bisogno di un po’ di fiducia, la vittoria contro il Sassuolo all’andata ci ha svegliati. Sappiamo che troveremo una squadra che palleggia molto e difficile da affrontare, ci preparerà bene per la sfida con il Barcellona.

Stagione vincente con la Coppa Italia? Vincere aiuta a vincere. Avevo vinto solo la Supercoppa a Napoli, ora ho aggiunto un altro trofeo. Ora guardiamo avanti, proveremo a passare con il Barcellona. Sappiamo che non dobbiamo sbagliare per andare avanti.

Vincere a Napoli è speciale, lo abbiamo visto con la Coppa Italia con quanti tifosi c’erano alla stazione. Per lo Scudetto vedremo la prossima stagione, ora testa alla Champions League e alle ultime tre partite di campionato. Napoli a vita? Sarebbe bello restare a vita ma non voglio illudere nessuno. Vediamo cosa succederà, parleremo con i dirigenti. Sono nel progetto, a fine stagione parlerò con la dirigenza. Ora testa al campo al 100%. Voglio provare a vincere qualcosa con il Napoli e superare il Barcellona, sono concentrato su questo.

Osimhen? L’ho sentito, mi ha chiesto del razzismo in Italia e a Napoli. Gli ho detto che a Napoli può star tranquillo, la città è bellissima e deve pensare positivo. I tifosi azzurri sono fantastici, gli ho detto che non ha mai visto qualcosa del genere.

Mertens? Anche in allenamento provo a fare il meglio, Dries è uno dei calciatori più forti che abbia mai affrontato. Provo a metterlo in difficoltà in allenamento (ride, ndr), ma l’importante è che faccia gol la domenica”.