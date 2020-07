CdM – Trattativa per Cengiz Under, il Napoli prova ad inserire Ospina nell’affare: la risposta della Roma

Il Napoli resta vigile sul calciomercato. Con l’affare Osimhen vicino alla chiusura, il club partenopeo inizia a concentrarsi sugli altri acquisti da piazzare. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sottolinea come tra i profili seguiti dal d.s. Giuntoli ci sia Cengiz Under della Roma.

Per l’esterno turco – sottolinea il quotidiano – i giallorossi chiedono circa 30 milioni di euro, anche considerando che il 15% del ricavato andrà all’ex club dell’attaccante, l’İstanbul Başakşehir.

Per abbassare il costo del cartellino, il Napoli avrebbe proposto uno scambio con David Ospina, proposta che però non ha convinto la Roma. A prescindere da come andrà avanti l’affare, l’idea dei partenopei è quella di non spendere più di 25 milioni per Cengiz Under.