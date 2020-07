In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, agente. Ecco quanto evidenziato:

“Se dovesse andare via uno tra Ospina e Meret, Sepe potrebbe tornare perché è uno dei portieri che piace al Napoli. Stesso discorso vale per Hysaj: se va via lui, possiamo aprire un discorso per Faraoni“.