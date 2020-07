Il Parma vince e si salva, pioggia di milioni sul Napoli: scattano i riscatti obbligatori di Sepe, Grassi e Inglese

Una sconfitta indolore per il Napoli, quella contro il Parma per 2-1 è un K.O. che non influisce sulla classifica degli azzurri, già certi della qualificazione alla prossima Europa League. Per un gioco di casualità, il successo del Parma è stata invece una “buona notizia” per la società partenopea, o meglio per le casse del club.

Con i tre punti la squadra ducale si è infatti salvata aritmeticamente, condizione che ha fatto scattare il riscatto obbligatorio di tre calciatori. Si tratta di:

Roberto Inglese per 20mln di euro (l’anno scorso portò nelle casse già 2mln di prestito oneroso e 2 di bonus salvezza);

(l’anno scorso portò nelle casse già 2mln di prestito oneroso e 2 di bonus salvezza); Alberto Grassi per 7mln di euro (l’anno scorso fu pagato 2mln di prestito);

(l’anno scorso fu pagato 2mln di prestito); Luigi Sepe per una cifra di circa 4,5mln.