D’Amico, intermediario Osimhen: “Trattativa in via di definizione. Piace molto a Gattuso”

AGGIORNAMENTO ORE 14.10 – L’intermediario italiano della trattativa tra Napoli e Osimhen, Andrea D’Amico, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Quella per Osimhen è un’operazione su cui ci sarà silenzio finché non verrà finalizzata, quindi io non posso aggiungere altro. Oggi pomeriggio giorno importante? È una cosa in definizione, ma non posso aggiungere altro.

A Gattuso piacciono tutti giocatori forti, sono riusciti a fare un asse importante lui e Giuntoli, in modo tale da poter fare questo Napoli sempre più forte”.

ORE 13.48 – Siamo ai dettagli dell’affare che dovrebbe portare l’attaccante nigeriano Victor Osimhen al Napoli. Come riferito dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, c’è un agente italiano che sta lavorando al contratto del calciatore.

Ebbene il giornalista Valter De Maggio ha riferito che il noto agente italiano a lavoro è Andrea D’Amico.