Ciro Ferrara difende Giua e incolpa Mario Rui: “L’unico a protestare”

Hanno fatto scalpore i due rigori concessi dall’arbitro Giua al Parma contro il Napoli. Due sanzioni generose, con Grassi prima e Kulusevski poi che sembrano cercare il contatto.

In molti si sono schierati contro l’operato dell’arbitro, autore di un disastro anche in Napoli-Lecce (non fischiò un rigore plateale su Milik e rifiutò di andare al Var). A difenderlo, però, Ciro Ferrara, che a Pressing su Italia 1 spiega:

“Ho giocato a calcio, posso dire di avere un minimo di esperienza. Quel rigore c’era, Mario Rui è l’unico a protestare del Napoli, gli altri si rendono conto”.