In diretta su Radio Marte per Si Gonfia La Rete, Raffaele Auriemma ha risposto al commento di un tifoso nel filo diretto su Edin Dzeko. Il bosniaco associato al Napoli? Poche, pochissime chance. Auriemma sostiene:

Dzeko? Il Napoli non ha mai iniziato una trattativa, è un calciatore che a 34 anni guadagna 7,5 e ha altri due anni di contratto.

Dovresti offrire un anno in più e spalmare così l’ingaggio. Il Napoli ci ha anche pensato, è un’operazione difficile ma non me la sento di escluderla, le vie del mercato sono infinite.