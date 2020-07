Alvino ironizza sugli juventini: “Si preparano per la festa scudetto, pulizia dei divani obbligatoria”

Potrebbe arrivare questa sera il verdetto più atteso del campionato italiano. Se la Juventus dovesse battere l’Udinese, la squadra di Sarri diventerà campione d’Italia.

La ‘Vecchia Signora’ si prepara dunque a conquistare il nono scudetto consecutivo, con la festa che potrebbe scattare in serata. Il giornalista e tifoso napoletano, Carlo Alvino, ha però ironizzato su Twitter parlando dei tifosi bianconeri e di come festeggeranno la vittoria del titolo: “Battipanni e aspirapolveri esauriti… si stanno preparando per la grande festa di stasera… pulizia dei divani obbligatoria“.

ECCO IL TWEET: