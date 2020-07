Serata amara per De Laurentiis: il Bari perde la finale playoff, in B va la Reggiana

Delusione cocente per il Bari di De Laurentiis. I galletti avevano raggiunto, con un percorso non sempre lineare (ad inizio stagione l’avvicendamento in panchina) i play-off. Dopo aver eliminato Ternana e Carrarese, ecco spalancarsi le porte della finale. Niente da fare, però. La Reggiana (attualmente Reggio Audace) conquista la Serie B battendo il Bari di Vivarini per 1-0.

A decidere la partita un goal del gioiellino Kargbo, mentre per il Bari è una delusione tremenda. La squadra della famiglia De Laurentiis, con Luigi alla presidente, era la favorita della vigilia. Tutto da rifare, dunque, per Aurelio e figli.