Sagna: “Per gli azzurri gara difficile con il Barcellona, ma hanno il 50% di possibilità di passare il turno”

Bakary Sagna, ex calciatore di Arsenal, City e Benevento, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante il programma Radio Goal.

Sagna ha parlato del ritorno degli ottavi di Champions League tra Napoli e Barcellona e della questione Koulibaly. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Gattuso sta facendo bene, è stato un anno difficile un po’ per tutti in Europa. Contro il Barcellona non è mai facile, resta una partita difficile per il Napoli. Per dare delle percentuali dico 50-50”.

“Wenger con noi è stato determinante perché ci dava tanto sotto l’aspetto tecnico, ma anche mentale perché è riuscito a trasmetterci le sue idee. Koulibaly è un giocatore fantastico, penso che resterà a Napoli”.