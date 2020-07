Parma, i convocati di D’Aversa: torna Bruno Alves, ancora out Kucka, assenti dell’ultimo minuto Hernani e Radu

Sono stati diramati i convocati del Parma per la sfida di questa sera al Tardini, contro il Napoli. Mister D’Aversa ha convocato 22 calciatori per la sfida contro gli azzurri.

Tra i convocati spicca il rientro di Capitan Bruno Alves, out nelle scorse partite per infortunio. Ancora assenti Cornelius e Kucka, come già annunciato ieri. Assenti a sorpresa anche Radu ed Hernani, a causa di un problema muscolare accusato durante l’ultima seduta di allenamento, infortunio che verrà valutato nelle prossime ore. Infine, rientrano dalla squalifica Darmian e Grassi, assenti contro la Sampdoria.

I 22 convocati del Parma

Portieri: Colombi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Darmian, Dermaku, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Regini;

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Grassi, Kulusevski, Kurtic;

Attaccanti: Caprari, Gervinho, Inglese, Karamoh, Siligardi, Sprocati.