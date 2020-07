KKN – Nessuna firma sul contratto, ma nel weekend è fissato un incontro tra Giuntoli e l’agente di Osimhen!

In queste ore è circolata la voce su presunte firme sul contratto che legherebbe Victor Osimhen e il Napoli. La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha voluto chiarire dalla società filtrano smentite sulla notizia, ma c’è qualcosa comunque di importante da raccontare. A ridosso del weekend ci sarà un incontro tra Cristiano Giuntoli e D’Avila, agente dell’attaccante nigeriano.

Sempre su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Ciro Venerato fornendo altri dettagli sull’affare. Ecco quanto evidenziato:

“C’è stato un contatto telefonico tra D’Avila e Giuntoli. È stato l’agente a chiamare il d.s. del Napoli, mentre in passato aveva sempre preso tempo. Cosa è cambiato? I contatti con il Liverpool ci sono stati, ma la tempistica per i trasferimenti sono diversi. In Inghilterra si aspetta la chiusura della stagione, quindi Premier League e Champions League. Questo dilatarsi dei tempi gioca in favore del Napoli.

Sia il Lille, che i tanti familiari che fanno parte che dell’entourage, spingono per il trasferimento immediato al Napoli. Anche perché il dubbio è: se poi il Liverpool non lo volesse più? Quindi meglio l’uovo oggi che una gallina domani”.