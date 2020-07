Il Mattino – La Nazionale giocherà per la prima volta a Benevento: nel 2021 si tornerà a Napoli

Per la prima volta nella storia la Nazionale italiana di calcio giocherà a Benevento. Notizia che ha ovviamente mandato in estasi il popolo sannita, già estasiato dal ritorno in Serie A dei giallorossi.

La città di Benevento è pronta ad ospitare i ragazzi del commissario tecnico Roberto Mancini, augurandosi che l’evento possa essere a porte aperte.

Come riportato dai colleghi de Il Mattino, la partita amichevole a Benevento si terrà mercoledì 11 novembre alle 20:45 contro l’Estonia. Gli azzurri invece potrebbero esibirsi a Napoli nel 2021.