Repubblica – Ingaggio troppo alto di Bernardeschi, il Napoli può accettare Pellegrini in cambio di Milik!

Sarà argomento di discussione il futuro di Arek Milik. L’attaccante non ha intenzione di prolungare il suo contratto con il Napoli, motivo per il quale i partenopei lo cederanno al miglior offerente. La situazione contrattuale, però, non consente a De Laurentiis di avere una posizione di forza. Ecco perché molto probabilmente la società azzurra dovrà accontentarsi di qualche contropartita tecnica.

L’edizione odierna di Repubblica sottolinea come sia la Juventus il club ad aver mosso i passi più concreti verso Milik. Al Napoli non dispiacerebbe avere Bernardeschi, ma l’ex Fiorentina ha un ingaggio molto alto e soprattutto pare si sia dimostrato restio a vestire l’azzurro.

Ecco perché la soluzione può essere rappresentata dall’inserimento nell’affare di Luca Pellegrini. Il terzino mancino classe ’99 potrebbe prendere il posto in rosa di Ghoulam, che da troppo tempo vive ai margini del progetto a causa di problemi fisici.