La trattativa per Victor Osimhen sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi del Napoli. Il nigeriano non ha ancora sciolto le riserve circa un trasferimento in azzurro, ecco perché la società partenopea ha iniziato a guardarsi intorno.

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, tra i profili seguiti da Giuntoli c’è anche Rafael Leao del Milan. L’attaccante fu seguito anche l’anno scorso dagli azzurri.