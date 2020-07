LIVE – Parma-Napoli 0-0: Politano sfiora il goal, Sepe respinge

Buonasera amici di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Parma-Napoli. Gli azzurri cercano le risposte giuste per arrivare alla gara con il Barcellona con qualche certezza in più. È quella l’unica gara che, di fatto, assume un significato anche agonistico. Con il Parma poco più che una sgambata, senza punte (Mertens in panchina acciaccato, Milik squalificato e Llorente fuori lista) e contro un avversario che dopo il lockdown non ha ancora vinto.

LE FORMAZIONI

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Pezzella; Kurtic, Brugman, Grassi; Karamoh, Caprari, Siligardi. All. D’Aversa.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Allan, Politano, Lozano, Insigne. All. Gattuso

GLI AGGIORNAMENTI