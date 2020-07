Gazzetta – Il City punta Koulibaly. Rapporti freddi tra i due club a causa dello “sgarbo” Jorginho

Il Manchester City vuole Kalidou Koulibaly. È già stata avanzata un’offerta, tramite il procuratore Ramadani, di 65 milioni di euro. Ancora lontana, rispetto alla richiesta del Napoli che è di 100 milioni di euro, l’offerta del club inglese. Tra le due società non c’è il migliore dei rapporti, pesa ancora lo sgarbo dell’affare Jorginho, definito con il City e andato in extremis al Chelsea.

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si legge dell’affare Koulibaly-City e del mediatore tra i due club, visti i freddi rapporti. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“A mediare nei rapporti non idilliaci fra i due club sta provvedendo l’agente Fali Ramadani, il macedone che è procuratore proprio del difensore senegalese. Per Ramadani la difficoltà sta nel fatto che il City, e in particolare il diesse Txiki Begiristan, non hanno digerito lo sgarbo di due anni fa, quando l’affare Jorginho era definito, ma all’ultimo secondo il blitz del Chelsea dirottò l’italo-brasiliano a Londra”.