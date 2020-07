RAI – Koulibaly andrà via dal Napoli, c’è già il sostituto. C’è l’accordo con Under ma si sondano anche altre piste

Ciro Venerato è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante il programma Radio Goal, parlando delle novità di calciomercato, in entrata e in uscita, del Napoli.

Venerato ha parlato della situazione Koulibaly con l’offerta del City, l’affare Under e il punto della situazione rinnovi. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Ci sono delle cifre per Koulibaly ma non ci siamo ancora, De Laurentiis chiede almeno 90 milioni e siamo ancora lontani. Il Manchester City e Paris Saint Germain vogliono il centrale senegalese ma al momento non sono convinti di voler spendere la cifra richiesta dal club partenopeo. Credo che alla fine di questo mercato Koulibaly andrà via e il Napoli si sta già preparando a trovare un sostituto, che può essere Gabriel Magalhaes“.

“Per quanto riguarda Under, i rapporti tra le due società sono ottimi. Il Napoli per rimpiazzare Callejon ha una serie di input. Il primo nome è Bernardeschi, nell’ambito dello scambio con Milik, ma nel caso dovesse saltare Under è il primo nome. Ferran Torres è voluto dal City e la vedo una pista difficile. L’accordo con il procuratore di Under c’è, si stanno sondando anche altre piste ma l’accordo c’è”.

“A breve ci saranno gli annunci dei rinnovi. È cosa fatta, si sta discutendo su bonus, clausole di rescissione ma Maksimovic e Zielinski è sicuro che resteranno al Napoli. Non appena ci sarà il rinnovo di questi due si comincerà a parlare del progetto Fabian Ruiz. Penso che a gennaio si parlerà anche del futuro di Lorenzo Insigne, per un meritato rinnovo”.