SPORTITALIA – Il Monza vuole Gaetano, ma il Napoli aspetta di sapere se il Bari sarà promosso in Serie B

La prossima sessione di calciomercato vedrà molti movimenti da parte del Napoli, sia in entrata che in uscita. E proprio sul fronte cessioni potrebbero esserci novità circa il futuro di Gianluca Gaetano.

Il classe ‘2000 è in prestito alla Cremonese, ma da tempo è forte l’interesse del Monza sul talento di Cimitile. Il Napoli al momento non ha intensificato i discorsi per l’eventuale cessione.

Infatti – come riferisce il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà – i partenopei attendono di sapere quale sarà il futuro del Bari, impegnato nella finale playoff di stasera contro la Reggiana. Se arrivasse la promozione in Serie B, il club azzurro avrebbe maggior interesse a mandarlo in Puglia, visto che parliamo della stessa proprietà.