Fedele: “Lozano in campo per convincere il Parma a prenderlo! Elmas sarà ceduto”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele, procuratore. Ecco quanto evidenziato:

“Spero che Lozano stasera faccia una buona partita così da mettersi in mostra agli occhi del Parma che l’anno prossimo potrebbe prenderlo in cambio di Gervinho destinato al Benevento.

Resta o va via? Meret resta e fa il secondo, Ospina pure, Karnezis invece resta al 50%. Koulibaly lo farei rimanere a qualsiasi costo, ma se arriva una proposta da almeno 70 milioni, il Napoli lo cederà. Manolas e Maksimovic restano, Luperto va via, Mario Rui resta, ma il Napoli prenderà anche un altro esterno, Ghoulam invece credo vada via all’80%. Di Lorenzo resta, Hysaj al 50% mentre Malcuit lo terrei perché può coprire 2 ruoli e credo che resti al 50%. Fabian Ruiz all’80%, ma io lo darei. Demme al 100% come Zielinski, Elmas va via al 90%, andrà a giocare, Allan resta allo 0%. Lobotka resta al 100%: chi se lo prende…? Insigne resta al 90% e lascio il 10% perché qualche chiacchiera mi è arrivata all’orecchio e potrebbe arrivare qualche sirena, Younes, Lozano e Callejon invece andranno via. Politano resta, al pari di Mertens, mentre Milik resta all’1%.

Il Napoli sta cercando il vice Callejon da 6 anni, ma non lo ha mai trovato perché non è facile attaccare e correre a ricoprire in fase difensiva. Pellegrini lo prenderei perché è un giovane che mi piace, al Napoli manca un po’ di forza fisica in mezzo al campo. Dzeko sarebbe un usato sicuro, da prendere.

Pioli non si vende, non è un fantasioso, ma è un lavoratore, una persona onesta e preparata.

La gestione del Napoli sull’affare Osimhen è pessima. A gennaio opera di ridimensionamento, invece mi arrabbio quando mi vogliono far credere che con questi calciatori si possa lottare per grandi traguardi. Il Napoli ha un preciso progetto, valorizzare i giovani e cercare di venderli al massimo: De Laurentiis è un professore finanziario”.