Ass. Borriello: “Lavoriamo per la cittadinanza a Mertens. Penso che gli stadi si riapriranno a settembre, con delle restrizioni”

Ciro Borriello, assessore allo sport per il Comune di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante il programma Radio Goal.

Borriello ha parlato della riapertura degli stadi, del rapporto con la società azzurra in relazione alla cittadinanza per Mertens. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Per quanto riguarda gli stadi aperti, mancano poche giornate, la vedo difficile, per settembre se dovesse mantenersi questo trend, credo che si possa riaprire certo con delle restrizioni. Non ci sono ancora indicazioni precise riguardo la riapertura degli stadi”.

“Cittadinanza Mertens? Vogliamo portare avanti il tema, è un’attività che si può portare avanti nella fase estiva, dovremo ragionare con De Laurentiis e vediamo. Con il Napoli abbiamo esaurito tutti i discorsi, non c’è nessuna novità in tal senso, lavoriamo per parlare della questione cittadinanza a Mertens”.