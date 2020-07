Secondo quanto riportato da “Il Corriere Fiorentino“, il difensore italo-argentino German Pezzella potrebbe dire addio alla maglia viola.

Il giocatore è da tempo seguito da molte squadre, visto anche il buon rendimento che sta avendo in campionato. Il Napoli ci pensa in caso di cessione di Koulibaly ma gli azzurri non sono i soli. Anche il Valencia sta puntando gli occhi sul difensore classe 91.