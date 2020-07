Auriemma: “Se salta Osimhen e Jovic va al Milan, il Napoli pensa a Leao”

Raffaele Auriemma, nella trasmissione “Si gonfia la rete” in onda su Radio Marte, ha parlato di calciomercato. Ecco quanto dichiarato dal giornalista:

“Il Milan vuole Luka Jovic. Se dovesse andare a buon fine questa operazione al Napoli piace Rafael Leao. Nel momento in cui saltasse Osimhen, Leao potrebbe approdare alla corte di Gattuso. Il Napoli lo seguiva già l’anno scorso, si tratta di uno di quei calciatori che aspettano solo l’attimo giusto per esplodere. Mi risulta che il Milan lo venderebbe perché, se arrivasse Jovic, Leao non starebbe in panchina. Il Napoli invece gli darebbe spazio”.