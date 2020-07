Ciro Venerato, esperto di mercato RAI, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

ALTERNATIVE D’ATTACCO – “Il Napoli valuta le alternative nel momento in cui D’Avil non dovesse tornare a mani vuote dall’Inghilterra. Sonda Luka Jovic per il quale il Real chiede 70 milioni di euro ed il giocatore 6 a stagione. Gli azzurri vogliono prenderlo in prestito con diritto di riscatto che diventerebbe poi obbligo a determinate condizioni”

“Per Immobile, il Napoli dovrebbe sborsare invece 10 milioni lordi a stagione e 5 netti. Lotito chiede cifre altissime, ma la sua vera valutazione si aggira attorno ai 40/45 di cartellino. Faccio fatica però a credere che il Napoli possa fare una operazione simile per un trentenne”.

“Le alternativa low cost sono Azmoun e Sorloth, Belotti invece non rientra nei piani del Napoli. Rientrava nei progetti quando c’era Ancelotti, Gattuso ha altre idee”.