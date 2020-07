Christian Maggio infinito: pronto il rinnovo annuale con il Benevento a 38 anni

A breve sarà ufficiale: Christian Maggio tornerà al San Paolo. Lo farà da avversario, con il suo Benevento, lo farà per salutare la sua casa per oltre dieci anni. Non ci riuscì nella sua ultima apparizione, a maggio 2018 contro il Crotone. Rimase confinato in panchina.

Ora ci riuscirà, pronto a godersi un’annata da A con il Benevento, forse l’ultima della sua carriera. A 38 anni suonati. Secondo quanto riferisce il noto giornalista Nicolò Schira, il capitano del Benevento rinnoverà per un altro anno ancora il suo contrattto.

“Il Benevento blinda capitan Christian Maggio: pronto il rinnovo annuale per l’esperto difensore 38enne“, scrive su Twitter.