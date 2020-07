Manchester City su Koulibaly, l’agente del difensore è a Napoli: i dettagli

Secondo quanto raccontato da Radio Punto Nuovo, ieri l’agente di Koulibaly, Fali Ramadani, è giunto a Napoli per parlare di mercato. Ci sarebbero diverse trattative in corso ma tra le tante, spicca quella riguardante il difensore senegalese. Il difensore azzurro interessa molto al Manchester City e Ramadani farà di tutto per ridurre le pretese del Napoli che chiede una cifra alta per il giocatore.

Non solo Koulibaly, al Napoli anche il talento del Maiorca, classe 2004, Luka Romero seguito sempre da Ramadani. Nel caso in cui, invece, dovesse sfumare l’affare Osimhen si punta a Luka Jovic, attaccante del Real Madrid.

Il rapporto ottimale tra Ramadani e De Laurentiis potrebbe, inoltre, essere importante per il rinnovo di Maksimovic fino al 2025. Il serbo ha già espresso la volontà di voler rinnovare col club.