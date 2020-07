Floro Flores: “Punterei su Immobile e non spenderei 80 milioni per Osimhen. De Laurentiis deve rinnovare il contratto a Callejon”

Antonio Floro Flores, ex Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco quanto dichiarato dall’ex giocatore:

“A chi non sarebbe piaciuto giocare con questo Napoli allenato da Gattuso, bravissimo a formare un gruppo dopo quello che è successo“.

“Cambio di procuratore di Osimhen? Il mio procuratore è stato il migliore, non lo avrei mai cambiato. Sono nato e morto con lui. Ognuno fa quello che vuole. Ci sono tantissime dinamiche e bisogna capire la prassi“.

“Come attaccante prenderei Immobile che conosce il campionato, viaggia alla media di 20 gol a stagione. Non sta passando un buon momento con la società, quale miglior momento se non prenderlo ora? Non spenderei 80 milioni per un giocatore che non ha mai giocato in Italia come Osimhen. Mi piacerebbe vedere Ciro a Napoli“

“Lasagna? Il Napoli non farebbe il salto di qualità, la squadra ha bisogno di un giocatore che faccia 20 gol al campionato. Il Napoli ha già perso la Champions ed ha bisogno di certezze per l’anno prossimo“.

“Barcellona? Se ha vinto l’Osasuna, perché non può vincere il Napoli? Può succedere di tutto, è un occasione ghiotta per poter vincere. Se Messi ammette che il Barcellona è in difficoltà, vuol dire che c’è un fondo di verità“

“Darei un consiglio a De Laurentiis, rinnovare il contratto a Callejon. Ha dimostrato di avere un grande cuore, è un uomo spogliatoio ed ha dato un grande appoggio al Napoli. Mi dispiacerebbe non vederlo con la maglia azzurra e sarebbe una grave perdita per la squadra“.