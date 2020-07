Pistocchi convinto: “Ho un consiglio per Giuntoli: deve prendere un giocatore del Santos!”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista. Ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli no può accettare i ricatti dell’agente di Osimhen, deve chiudere altri affari e lasciar perdere i mercenari. Osimhen è un ottimo giocatore dal punto di vista fisico, ma non ha una tecnica straordinaria e lo vorrei vedere in Italia dove le marcature sono più strette. Ho un consiglio per Giuntoli: vada a prendere Yuri Alberto gioca nel Santos.

Mertens non può fare Callejon, è una punta e può stare anche lateralmente, ma a sinistra non a destra”.