L’Ifab, l’ente che stabilisce le regole del calcio, ha ufficializzato la proroga delle cinque sostituzioni fino al 31 luglio 2021.

Questa decisione è stata presa in via precauzionale per la tutela della salute dei calciatori vista la situazione determinata dalla pandemia. Anche gli Europei, spostati alla prossima estate, potranno quindi avvalersi dei cinque cambi previsti