Suarez: “Prima battiamo il Napoli, poi pensiamo a Lisbona”

Al quotidiano spagnolo Sport, Luis Suarez ha parlato della sfida di Champions tra Barcellona e Napoli. Gli azzurri saranno chiamati ad un’impresa contro un Barça sì devastato, ma a pieni ranghi. Suarez, infatti, all’andata era fuori come lungo degente, oggi è nuovamente in campo. A Sport dice:

“La Champions è l’ultima chance per vincere qualcosa. Sarà necessario passare l’ottavo di finale, ma per pensare a Lisbona dobbiamo prima passare contro un avversario molto difficile come il Napoli.

Prima pensiamo a battere il Napoli, poi a Lisbona. In Champions per vincere devi misurarti con gli avversari più forti”