Mertens da brividi: “Amo ciò che faccio, ogni carriera vola e io ne approfitto”

Dries Mertens ha rinnovato, ha messo a segno il sigillo numero 125 a Napoli e ha ritrovato una serenità che con la prima parte di stagione e l’ammutinamento era stata persa. A Napoli sta bene, l’aveva detto più volte anche a mezzo social.

E proprio a mezzo social condivide ora un pensiero profondo sulla sua carriera:

“Amo veramente ciò che faccio, so che ogni carriera vola e ci saranno periodo in cui non avrò le opportunità che sto avendo ora. Quindi ne approfitto”.

https://www.instagram.com/p/CCqQndVKIq1/?utm_source=ig_web_copy_link