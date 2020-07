Enrico Fedele, noto opinionista e storico procuratore e dirigente, ha parlato ai microfoni di Radio Marte di Victor Osimhen in azzurro:

”Resto molto perplesso per il valore di Osimhen, non credo che valga 50 è più milioni. Sabatini ha detto che è forte ma non lo prese la scorsa stagione perché costava 12 milioni. Come si è passati da 12 a 50 in una sola stagione?

Osimhen mi sembra un’operazione economica, in prospettiva. Se pensiamo che Leao e Pépé erano considerati già dei calciatori pronti per certi palcoscenici, non so quanto possa essere già pronto”