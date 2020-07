Darwin Nunez al Napoli. Chi è? Ci arriveremo con calma. Intanto, il Napoli segue, sonda, scruta. Si guarda intorno per il presente e per il futuro, valuta più piste per l’oggi e per il domani. L’oggi è Victor Osimhen, che è un ’98 ma è già pronto e motivato a stupire. Il domani, invece, porta due nomi.

DARWIN NUNEZ NAPOLI

Quello di Darwin Nunez. Chi è, di nuovo? Ve lo raccontiamo. Classe ’99, attaccante, ha il fiuto del goal nelle vene malgrado la giovanissima età. Nell’ultima stagione, in Liga Adelante, la Serie B spagnola, ne ha segnati 16 in 29 partite. A 21 anni, niente male. Dove? Nell’Almeria, terzo in Segunda dietro il Cadiz promosso e l’Huesca.

È un profilo pronto per il Napoli? No, questo lo sanno anche gli azzurri. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky Sport, l’intenzione è infatti quella di girarlo in prestito in un’altra squadra di Serie A. Anche perché occuperebbe la casella da extracomunitario. Intanto, entro 15-20 giorni ci sarà un incontro tra le parti in causa. La richiesta iniziale dell’Almeria ammontava a 30 milioni, poi si è scesi a 20.

LUKA ROMERO AL NAPOLI

Ma non è finita qui. Al Napoli piace infatti anche Luka Romero, centrocampista classe 2004 del Maiorca. A soli 15 anni ha già esordito in Liga. Sempre secondo Di Marzio, gli azzurri hanno chiesto informazioni ma dovranno sfidare Atletico Madrid e Barcellona. Centrocampista e trequartista, mancino, brevilineo, indovinate a chi viene associato? A Leo Messi, ovviamente, cui si avvicina per caratteristiche.

Anche per la nazionalità: pur essendo nato in Messico, è argentino con cittadinanza spagnola. Quando entrerà nel calcio dei grandi avrà modo di scoprire quale nazionale scegliere. Intanto, il futuro è roseo, difficilmente tinto d’azzurro. Ma chissà: anche al Napoli talvolta sognare non costa davvero nulla.