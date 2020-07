Bologna, Barrow: “Felice per il gol, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio”

Al termine della sfida tra Bologna e Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN Mousa Barrow, l’autore del gol. Ecco quanto dichiarato:

“Il primo tempo non abbiamo chiuso bene davanti. Nel secondo tempo il mister ci ha dato indicazioni e poi alla fine abbiamo fatto molto meglio“.

“Soriano mi aiuta come attaccare e quali movimenti fare. Ho un grande attaccante come Di Vaio come modello. Merito anche dei miei compagni se ho potuto segnare 8 gol, grazie anche al mister“.

“Cerchiamo di recuperare i punti che abbiamo e di vincere ogni partita che abbiamo. Sono felice per come il Bologna ha giocato, cerco di dare tutto perché se sei stanco allora è meglio chiedere la sostituzione“.