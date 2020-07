Aladino Valoti al Napoli. L’ex direttore sportivo del Palermo è ad un passo dal settore giovanile. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, trovano ulteriori conferme le indiscrezioni trapelate qualche mese fa.

Pronto un contratto biennale. Una tappa importante per entrambi, per il Napoli per tornare protagonista anche con le giovanili e per Valoti l’opportunità di tornare in pista con un progetto ambizioso. Napoli-Valoti, a giorni il nero su bianco.