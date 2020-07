Non è ancora finita la trattativa per Victor Osimhen al Napoli. L’incontro in Sardegna per limare i dettagli s’è tenuto oggi, il calciatore nigeriano è convinto dell’azzurro, ma non è da escludere qualche colpo di coda che lo tenti. Il richiamo della Premier è per ogni calciatore un qualcosa di unico. Dalla Francia, il giornalista di RMC Sport Mohamed Bouhfasi scrive su Twitter:

Victor Osimhen ha scelto Napoli ma non è ancora finita. Il giocatore ha cambiato agente qualche settimana fa e questo ha creato differenze. Il Napoli deve negoziare con questi agenti. Il club italiano sta cercando di chiudere entro 24/48 ore. Oggi pomeriggio si è svolto un incontro.

2 club inglesi inclusi Tottenham e un altro il cui nome non è stato svelato stanno tentando di inserirsi in questa incertezza. Ma il Napoli è andato molto avanti.