Secondo quando riportato da Sportitalia ci sarebbe una rivoluzione nel Napoli primavera. Alfedo Pedullà, come riportato sul suo sito, parla di Aladino Valoti come dirigente del Napoli.

Non solo, per la panchina azzurra la scelta ricade su Francesco Modesto che viene da un’esperienza non proprio brillante con il Cesena. Si parla solo di ipotesi per il tecnico calabrese mentre sicura la scelta di Valoti.