L’Equipe, Pauluzzi: “Osimhen vicinissimo al Napoli, ma 81 milioni sono eccessivi. Un errore sottovalutare la cessione di Milik”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Valentin Pauluzzi, giornalista dell’Equipe. Ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli è vicinissimo al colpo Osimhen. Si pensava che la crisi sanitaria ed economica avesse colpito anche i prezzi di mercato. Osimhen è giovane e bravo, ma 81 milioni mi sembrano eccessivi. La situazione degli agenti non è ben definita, gli africani non sono sempre consigliati bene. Nella rosa del Napoli potrebbe far bene, non so se possa essere un titolare. Osimhen segna un gol ogni 160 minuti, Milik invece uno ogni 140 minuti e non vorrei che la partenza del polacco venga sottovalutata dal Napoli.

Gabriel? Non so se il Napoli sia forte su di lui, va detto però che il direttore sportivo del Lille è davvero bravo”.