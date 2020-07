Hamsik non perde il talento, pazzesco doppio tunnel al compagno: “Scusa fratello”

Marek Hamsik non ha perso il talento, questo è poco ma sicuro. Non ha perso neanche il sorriso, che sta ritrovando piano piano dopo mesi difficili in Cina, causa Coronavirus. Le skill restano quelle di sempre e il video pubblicato dal calciatore stesso sui social è la prova.

Nel corso del torello in allenamento, l’ex capitano del Napoli ha beffato per due volte Emmanuel Boateng, compagno di squadra al Dalian Yifang, con altrettanti tunnel in dieci secondi.

Dopodiché, su IG ha irriso il compagno così: “Fratello, scusami per i due tunnel in dieci secondi”.

https://www.instagram.com/p/CCoCks3gZQQ/?utm_source=ig_embed