KKN – Niente Sardegna per Giuntoli, è in ritiro a Bologna con la squadra

Il DS del Napoli, Giuntoli, sta lavorando per concludere quanto prima la trattativa con il Lille per portare in azzurro Osimhen. Oggi c’è stato il fatidico incontro sullo yacht ad Olbia tra Giuntoli e il giocatore e c’erano Pompilio e l’a.d. Chiavelli.

Radio Kiss Kiss, sul suo account Twitter ufficiale, ha scritto un tweet riguardante Giuntoli. Ecco quanto dichiarato:

“Giuntoli in barca in Sardegna?? No! È in ritiro con la squadra a Bologna!“

+++ #Giuntoli in barca in Sardegna?? No! È in ritiro con la squadra a #Bologna! 😉😉+++ — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) July 14, 2020