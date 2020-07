Caressa show sul rinnovo di Callejon: “Rino spinge! Con tutto il rispetto, ma se deve andare al Getafe…”

Il rinnovo di Callejon è un discorso che tiene banco da un po’ in casa Napoli. Ne ha parlato Mertens, ne ha parlato Gattuso e un’apertura importante è arrivata sia da Cristiano Giuntoli che da Aurelio De Laurentiis. Le chance di un rinnovo crescono di giorno in giorno.

A Sky Sport 24 sono intervenuti, per parlarne a “Campo Aperto”, Luca Marchetti e Fabio Caressa. Il primo, esperto di mercato, ha dichiarato: “Callejon può restare, l’apertura di ADL è importante. Non so se Callejon abbia ricevuto qualche offerta, credo che le parole di Mertens e Gattuso siano indicative”.

Fabio Caressa ha aggiunto: “Rino sta spingendo per averlo ancora a Napoli. Con tutto il rispetto, ma se deve andare a giocare al Getafe, meglio che resti a Napoli”.