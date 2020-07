SKY – Lobotka supera Demme, lo slovacco favorito per Napoli-Milan

Sta prendendo forma lo schieramento che Gattuso sceglierà stasera per Napoli-Milan. I ballottaggi erano pochi, il blocco di titolari definiti s’è imposto nella mente del tecnico azzurro. Pochi i dubbi, dunque, in cabina di regia, in porta e sull’out di destra.

Al centro del campo, il primo potrebbe essere risolto. Secondo quanto riferito nell’ultim’ora da Massimo Ugolini su Sky Sport, Lobotka avrebbe superato Demme nelle gerarchie.

Sarebbe la prima volta di Lobotka in un big match, considerando che finora Gattuso ha rinunciato poco all’equilibrio dato da Demme. Lobotka, però, è in crescita da tempo e ha sfoderato un’ottima gara contro il Genoa.