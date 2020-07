Una partita ricca di fascino quella tra Napoli e Milan, che rievoca sfide epiche negli anni degli scudetti con Maradona, ma anche gare più recenti che hanno segnato la storia recente degli azzurri.

Un episodio emblematico avvenne nel 2008 quando un giovanissimo Hamsik (aveva 21 anni, ndr) fu affrontato in “cagnesco” dal leader del Milan, Gennaro Gattuso. L’attuale allenatore dei partenopei ruggì muso a muso con lo slovacco: “Cosa vuoi? Cosa fai?“, gli disse. Un’immagine passata alla storia per la reazione, quasi impaurita, del giovane Hamsik.

Hamsik fa gli auguri a Gattuso in vista di Napoli-Milan

L’ex capitano azzurro, da grande signore qual è, ha voluto ricordare quel momento con una Instagram Stories, facendo gli auguri a Gattuso in vista della sfida di questa sera al San Paolo: “In bocca al lupo per stasera mister“, questo il messaggio di Hamsik.

